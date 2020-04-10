Влада України, схоже, зірвалася з гальм і готується ввести комендантську годину через поширення вируса

Таку можливість розглядають у Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях. Про це заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у відеозверненні, яке було опубліковано на його Facebook-сторінки.

За його словами, відбулася нарада з прем'єр-міністром Денисом Шмыгалем, на якому йшлося про те, що "карантин буде продовжено до початку травня", але "коли це начало, яке це число, не було уточнено".

"Також були проінформовані, що в трьох областях – Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській – вводяться надзвичайні заходи на вихідні дні для того, щоб розірвати ланцюг. Зокрема, розглядається можливість навіть комендантської години. Так сказали на цій нараді з прем'єр-міністром", – сказав Марцінків.

Додамо також, що в Чернівецькій області вирішили ввести особливий режим із-за стрімкого поширення вірусу.

Так, з 13:00 суботи, 11 квітня, до 6:00 понеділка, 13 квітня, в області будуть закриті всі, навіть продуктові магазини, а також автозаправні станції. Заправлятися зможуть тільки "швидкі", поліцейські машини і автомобілі служб порятунку.

Відзначимо, в Мінздоров'я попередили українців про те, що чекати ослаблення карантину найближчим часом не варто. До цього закликає і Всесвітня організація охорони здоров'я. ВООЗ вважає, що для країн Європи ще рано послаблювати обмежувальні заходи.

Нагадаємо, продовження карантину в Україні: скільки потрібно грошей, щоб прожити ще місяць.

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