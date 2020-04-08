Скандальний український ведучий Юрій Кот, який був голосом "антимайдана" і втік в Москву, виступив з прокремлівської промовою

Так, під час прямого ефіру на російському ТБ, він закликав Україну повернутися до "руського начала".

Свої маячні ідеї він озвучив в ефірі програми "Місце зустрічі" на телеканалі НТВ. Крім того, коллаборант-пропагандист озвучив свої мрії про вступ України в якийсь союз руських держав.

Також він захотів врятувати Україну від Америки і Європи, зазначивши, що це можна зробити лише в тому випадку, якщо Україна приєднається до СНД. Дотримуючись традиційної риторики країни-агресора про уявне братство з Україною, Юрій Кот заявив:

"Коли зміниться ситуація і у влади будуть нормальні люди, які керуються національними інтересами України, насамперед — не Америки, не Європи, а України — не просто відновити, а стати повноправним членом СНД, тому що нам це вигідно. Більше того, треба йти далі. Я стверджую, що проблема України в тому, що немає російського чинника в нашій політиці. Треба повернути російський початок туди, треба створювати союз руських держав!".

Також Кот висловив упевненість в тому, що Україні не можна відокремлюватися від території сусіда, який окупував її через загрозу поодиночного винищення слов'ян.

Для підтвердження своєї "теорії" як аргумент він використав абсолютно безглуздий фейк про те, що з України вже масово вивозять людей на органи (ймовірно, таким чином він спробував спотворити інформацію про прийняття закону, що дозволяє посмертне донорство).