Італійці обурені поведінкою російських військових медиків, які нібито прилетіли допомагати їм боротися з вірусом

Місцеві жителі зацікавилися реальними цілями путінської «допомоги» країні в розпал епідемії смертоносного «уханьського» вірусу. Про це розповіла «Обозревателю» громадянка Італії українського походження Наталія Гебрич.

На тлі підозрілих дій росіян стурбовані італійці створили петицію з питаннями для президента і уряду своєї країни. В першу чергу людей цікавлять реальні цілі російської бригади.

«Ми задаємо два основних питання, які хвилюють багатьох італійців. Перший – чому замість цивільних лікарів в країну прилетіли російські військові. Це не секрет, що на 15 літаках прибутку 104 людини, з них лише 35 медиків (тільки двоє з них цивільні) і 13 перекладачів. А решта людей – це хто?... Друге – ми просимо відреагувати на загрози журналістам la stampa», - розповіла Гебрич.

Вона уточнила, що за час «роботи» росіян в Італії місцеві жителі побачили тільки те, як вони дезінфікують будинку престарілих в Бергамо.

У свою чергу, конфлікт росіян з італійськими журналістами розгорівся після того, як у ЗМІ назвали 80% поставок і Москви марними і зазначили, що це не більш ніж просто привід потрапити військовим в країну. Тоді офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков звинуватив італійське видання «русофобії».

Гебрич також звернула увагу на образливі заяви російського військового вірусолога Олександра Семенова в інтерв'ю РосЗМІ.

«Це дуже дивне інтерв'ю, де цей медик намагається виставити італійських лікарів непрофесіоналами. Він там прямо каже, що намагається навчити італійців основ біобезпеки та епідемічного контролю. Як ніби тут люди з печер вилізли, і не розуміють таких речей», - обурилася італійка.

Все це разом викликало бурхливе обурення у деяких жителів Італії, які вирішили домогтися відповідей від свого уряду.

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