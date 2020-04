View this post on Instagram

Люди по домам сидят, как мыши. Забухали даже те, кто был на спорте. С речью президент сегодня вышел, Настроение хуёвое испортил. Все спецы о мерах попиздели. Мол, не ждите больше с неба манну. Ни хуя не делать три недели. Это, блядь, не многим по-карману.