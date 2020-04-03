Російський президент Володимир Путін став об'єктом гніву і насмішок після свого звернення до співгромадян у зв'язку з продовженням карантину до 30 квітня

Глава РФ пообіцяв росіянам, що під час вимушеного сидіння вдома зарплати будуть збережені, а також додав, що пік епідемії коронавіруса в країні ще не настав і її «вдається стримувати», передає Politeka. Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз.

Однак промова гаранта викликала обурення серед громадян Росії, а загальну думку влучно описав лідер групи «Ленінград» Сергій Шнуров, який не пошкодував нецензурної лексики у своїй пісенній відповіді. Її він опублікував на сторінці в Instagram.

«Люди по домівках сидять, як миші.

Забухали навіть ті, хто був на спорті.

З промовою президент сьогодні вийшов,

Настрій х**й зіпсував.

Всі специ про заходи поп*зділи.

Мовляв, не чекайте більше манну з неба.

Ні х*я не робити три тижні.

Це, бл*дь, не багатьом по кишені»

Його слова викликали величезний резонанс. Менше, ніж за добу відео подивилися понад 1,4 млн людей, залишивши майже чотири тисячі коментарів. Росіяни розгнівані словами президента і єдине питання, яке мучить всіх: «Як жити далі?».

«Я не знаю, як можна сидіти на карантині в орендованій хаті, з трьома дітьми і залишившись без роботи, у мене немає дому, значить, мені можна вдома не сидіти???)) було б смішно, якби не було б так страшно», «Пісня 👍, ситуація страшна!», «Чому не введуть НС???? Чому люди повинні страждати.....», «Настрій х**ий зіпсував - це Ви, як Боженька, сказонули», «С*уки, краще б вони собі урізали зарплати у 10 разів, і тоді всім би на все вистачило!!!», «Н**я не робити три тижні, Це, мля, не багатьом по кишені, Ну а нам всі п'ять тижнів, по суті, Запропонував сьогодні дядько Путін», – пишуть у коментарях.

Обережно: на відео присутня ненормативна лексика!

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