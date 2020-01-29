Путіну залишили три варіанти для правління в РФ

Для Володимира Путіна були створені поправки в Конституції РФ, в яких прописані три варіанти майбутнього працевлаштування президента Росії

Ні один з нових пунктів не зобов'язує Путіна займатися управлінням країною, але в той же самий час він може впливати на прийняття певних рішень в РФ, в цілому тримати ситуацію в країні під власним контролем.

Про це йдеться в публікації "Проекту".

Автори поправок Конституції РФ створили для президента РФ такі важливі варіанти майбутнього працевлаштування: Голова Держради, Спікер Ради федерації, Голова Конституційного суду.

На сьогоднішній день Володимир Путін представляючись і підписуючи важливі листи, робить акцент на особистому членстві в Держраді. Тому джерела видання "Проект" стверджують, що цей орган буде ставати все значніше у політичному житті Російської Федерації.

Те ж саме стосується і Ради федерації, адже статус цього органу також буде підвищений, відповідно до змін в Конституції РФ. Наступнику Путіна доведеться консультуватися з цим органом при призначенні міністрів. До всього іншого, цей орган зможе відправляти у відставку суддів. Таким чином, Путін все одно утримає контроль у своїх руках.

Також не варто забувати, що тепер Конституційний суд за указом президента зможе підтверджувати конституційність законів, прийнятих парламентом. Це дасть Путіну можливість брати участь у законодавчому процесі та при необхідності скасувати або загальмувати неугодний закон.

Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін вже фізично не може утримувати владу в Росії.