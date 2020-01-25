Стало відомо, кого з українців не торкнеться підвищення пенсійного віку

Про це пише РБК-Україна.

Вчасно пенсії зможуть оформити деякі категорії українців завдяки рішенню Конституційного суду.

В прес-службі КСУ заявили, що підвищення пенсійного віку для окремих категорій осіб було визнано незаконним.

Йдеться про поступове збільшення на п'ять років пенсійного віку на пільгових умовах для працівників, визначених у нормах закону №213 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо пенсійного забезпечення" від 2 березня 2015 № 213-VIII.

Згідно з рішенням суду, тепер підвищення пенсійного віку не торкнеться наступних українців:

працівників з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці (підземні роботи, трактористи-машиністи, доярки, працівниці на вирощуванні тютюну, текстильного виробництва, ті, хто зайнятий на верстатах і машинах);

багатодітних матерів (п'ять і більше дітей), зайнятих у сільському господарстві;

водіїв міського пасажирського транспорту та вантажних автомобілів, які працюють на шкідливому виробництві.

Варто відзначити, що до змін у законодавстві, за наявності достатнього стажу, жінки мали право достроково виходити на заслужений відпочинок в 45-50 років, а чоловіки в 50-55. Зміни передбачали поетапне підвищення віку на п'ять років, але тепер цю норму скасував Конституційний суд. Дане рішення Феміди є остаточним.

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Про підготовку реформи пенсійної системи розповіла голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова. Вона заявила, що в стінах Верховної Ради вже обговорюють це питання.

Нардеп розповіла, що в Україні планують провести індексацію пенсій у березні цього року. Крім того, вона повідомила про підготовку запуску «другий пенсії». У той же час, Третьякова підкреслила, що підвищення пенсійного віку практично неминуче.

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