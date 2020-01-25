Українці найближчим часом можуть платити за газ по-новому

Відповідну заяву зробив глава Міненергетики Олексій Оржель в своєму особистому Facebook, передає Politeka.net.

За його словами, найближчим часом можуть кардинально змінитися тарифи на газ для побутових споживачів в Україні.

Як розповів Олексій Оржель, російський монополіст «Газпром» заплатив удвічі більше, ніж фактично прокачав газу.

«Це стало можливо через фіксацію мінімальних обсягів прокачування газу в транзитному договорі. Щодня „Газпром“ повинен прокачувати не менше 178 млн куб. м. А фактично до 22 січня було прокачано лише 47% від оплачених обсягів», — пояснив міністр нюанси газової угоди.

Глава профільного міністерства також додав, що підписання газового договору дозволило стабілізувати ситуацію на ринку. Відповідно, сьогодні є всі позитивні фактори для зменшення цін для простих споживачів.

У зв'язку з цим Олексій Оржель анонсував хороші новини щодо нових тарифів на газ.

«Сьогодні (24 січня) на засіданні Кабміну прийняли відповідні рішення. Всі деталі чекайте в понеділок», резюмував він у своєму Facebook.

Раніше ми повідомляли про те, що українці по-новому платитимуть за комуналку. Про це інформує прес-служба Міністерства розвитку громад і територій.

Повідомляється, що уряд зобов'язав перерахувати українцям платіжки за опалення. Це пов'язано з тим, що блакитне паливо серйозно подешевшало під час поточного опалювального сезону.

Як відомо, зараз тариф на газ , який діє для підприємств теплокомуненерго становить 8300 гривень, але фактично підприємства закуповують його за 6100 - 6200 гривень.

У профільному міністерстві також заявили, що перший перерахунок буде проведений у січні 2020 року. Сума, яку перерахують, зарахують в якості оплати майбутніх платежів.

Нагадаємо, українців отримають нові платіжки за світло: що змінилося і як не помилитися.

Як повідомляла Politeka, українців змусять по-новому платити за газ.

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