Кіберполіція України застерігає, що мобільні додатки російського походження можуть використовуватися для збору даних про критичну інфраструктуру, військові об'єкти та навіть для схилення користувачів до співпраці.
Одним із таких додатків є популярний у 2022 році додаток NewProfilePic, який дозволяв користувачам перетворювати фотографії на художні портрети. Попри його міжнародну репутацію, походження програми пов’язане з російською компанією, а дані користувачів, зокрема фото у високій роздільності, могли опинитися на російських серверах.
Соціальні мережі ВКонтакте та Одноклассники, заборонені в Україні ще у 2017 році, продовжують становити загрозу. Російські спецслужби мають безпосередній доступ до серверів цих платформ, що дозволяє їм збирати величезні обсяги інформації про користувачів.
Інший небезпечний додаток — FaceApp, який свого часу став популярним завдяки функції "старіння". Цей додаток також має російське походження. Він збирає чутливі дані та може використовувати їх у навчанні систем розпізнавання облич.
Популярні російські сервіси, такі як Mail.Ru, Yandex.Mail і Rambler, також заблоковані в Україні, але деякі користувачі досі продовжують ними користуватися. Фахівці нагадують: ці поштові клієнти не забезпечують конфіденційності листування, і спецслужби рф можуть переглядати його без жодного рішення суду.
Антивіруси Kaspersky та Dr Web ще донедавна були популярними серед українців. Але після численних розслідувань у США та Європі стало зрозуміло, що ці програми можуть передавати дані до росії.
Щоб убезпечити свої дані, кіберполіція радить завантажувати програми лише з офіційних магазинів, перевіряти інформацію про розробників і уважно читати дозволи, які вони вимагають.
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