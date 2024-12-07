Ці програми часто маскуються під безневинні ігри чи утиліти, але їхні дії становлять серйозну загрозу для національної безпеки.

Кіберполіція України застерігає, що мобільні додатки російського походження можуть використовуватися для збору даних про критичну інфраструктуру, військові об'єкти та навіть для схилення користувачів до співпраці.

Одним із таких додатків є популярний у 2022 році додаток NewProfilePic, який дозволяв користувачам перетворювати фотографії на художні портрети. Попри його міжнародну репутацію, походження програми пов’язане з російською компанією, а дані користувачів, зокрема фото у високій роздільності, могли опинитися на російських серверах.

Соціальні мережі ВКонтакте та Одноклассники, заборонені в Україні ще у 2017 році, продовжують становити загрозу. Російські спецслужби мають безпосередній доступ до серверів цих платформ, що дозволяє їм збирати величезні обсяги інформації про користувачів.

Інший небезпечний додаток — FaceApp, який свого часу став популярним завдяки функції "старіння". Цей додаток також має російське походження. Він збирає чутливі дані та може використовувати їх у навчанні систем розпізнавання облич.

Популярні російські сервіси, такі як Mail.Ru, Yandex.Mail і Rambler, також заблоковані в Україні, але деякі користувачі досі продовжують ними користуватися. Фахівці нагадують: ці поштові клієнти не забезпечують конфіденційності листування, і спецслужби рф можуть переглядати його без жодного рішення суду.

Антивіруси Kaspersky та Dr Web ще донедавна були популярними серед українців. Але після численних розслідувань у США та Європі стало зрозуміло, що ці програми можуть передавати дані до росії.

Щоб убезпечити свої дані, кіберполіція радить завантажувати програми лише з офіційних магазинів, перевіряти інформацію про розробників і уважно читати дозволи, які вони вимагають.

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