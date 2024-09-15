Для зимового зберігання вибирайте сорти моркви, які добре зберігаються.

Овочі найкраще зберігаються, коли їх збирають у стані зрілості, а не перезрілості, тому важливо знати, коли викопувати моркву, щоб вона добре зберігалася.

У більшості регіонів це означає, що культури, призначені для зимового зберігання, не висівають до кінця червня чи липня.

Тож коли викопувати моркву, щоб вона добре зберігалася?

Сорти моркви можна розділити різні групи дозрівання від ранніх до пізніх.

Стійку до стрілкування моркву можна сіяти на відкритому повітрі вже у березні, а збирати її можна вже у червні.

Пізня морква росте набагато довше і збирають із серпня до жовтня.

Для підтримки хороших смакових якостей моркву необхідно зберігати за постійної температури і вологості.

Домашні садівники можуть забезпечити ці ідеальні умови зберігання трьома способами: у холодильнику, у вологому піску або просто в саду.

Щоб зберігати моркву в холодильнику або в піску , почніть зі збирання коріння. Поводьтеся з ними обережно, щоб не пошкодити або не подряпати.

Ножицями зріжте все листя з моркву, залиши лише трохи зверху. Обережно потріть коріння, але не мийте їх у воді, щоб видалити ґрунт – це лише посилить зростання плісняви.

Не обрізайте кінець кореня, оскільки це призведе до гниття.

Зберігання моркви у холодильнику.

Для зберігання в холодильнику покладіть моркву однакового розміру та сорту в один шар у пакети для заморожування об'ємом галон.

Видаліть якомога більше повітря перед тим, як запечатати кожний пакет. Складіть пакети на полиці або в ящику холодильника.

Зберігання моркви у піску.

Другий метод полягає у зберіганні цих культур у вологому піску. Підготуйте коріння, як зазначено вище.

Змочіть чистий пісок у великому контейнері чи тачці. Упакуйте моркву в дерев'яний ящик, 5-галонне відро, картонну коробку з пластиковим покриттям або контейнер для зберігання коріння.

Джерело: plantura.garden.

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