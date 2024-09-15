Календар городника необхідний прогнозування найкращого часу до виконання певних садових робіт.

Календар городника з 16 по 22 вересня за фазами Місяця — це ідея, яка існує з того часу, як люди почали вирощувати собі їжу.

В «Альманасі фермерів» завжди дотримуємося філософії садівництва за місячним календарем, що завжди включає календар городника з 16 по 22 вересня, який використовує фази і положення Місяця для прогнозування найкращого часу для виконання певних садових робіт.

Календар городника з 16 по 22 вересня виглядає так:

16-17 вересня: ці дні особливо хороші для виноградних культур.

Перший день сприятливий посадки надземних культур.

Другий день вдалий для пересадки. Другий день також добрий для посадки коренеплодів.

18-те вересня - невідповідний час для посадки. Час відпочивати, святкувати та медитувати. Збирайте лікарські трави та рослини.

19 вересня можна сіяти і садити рослини, особливо кореневі.

Посадка дерев, чагарників та багаторічних рослин.

- Збирайте врожай усіх культур

- Удобрюйте, пересаджуйте

- Косіть газони та обрізайте

20 – 21 вересня. Хороші дні для пересаджування. Хороші дні для посадки коренеплодів.

День добре підходить для посадки дерев, чагарників та багаторічних рослин.

22 вересня - насіння, посаджене цього дня, має тенденцію гнити в землі.

Джерело: mooncalendar .

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