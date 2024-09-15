Календар городника з 16 по 22 вересня за фазами Місяця — це ідея, яка існує з того часу, як люди почали вирощувати собі їжу.
В «Альманасі фермерів» завжди дотримуємося філософії садівництва за місячним календарем, що завжди включає календар городника з 16 по 22 вересня, який використовує фази і положення Місяця для прогнозування найкращого часу для виконання певних садових робіт.
Календар городника з 16 по 22 вересня виглядає так:
16-17 вересня: ці дні особливо хороші для виноградних культур.
Перший день сприятливий посадки надземних культур.
Другий день вдалий для пересадки. Другий день також добрий для посадки коренеплодів.
18-те вересня - невідповідний час для посадки. Час відпочивати, святкувати та медитувати. Збирайте лікарські трави та рослини.
19 вересня можна сіяти і садити рослини, особливо кореневі.
Посадка дерев, чагарників та багаторічних рослин.
- Збирайте врожай усіх культур
- Удобрюйте, пересаджуйте
- Косіть газони та обрізайте
20 – 21 вересня. Хороші дні для пересаджування. Хороші дні для посадки коренеплодів.
День добре підходить для посадки дерев, чагарників та багаторічних рослин.
22 вересня - насіння, посаджене цього дня, має тенденцію гнити в землі.
Джерело: mooncalendar .
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