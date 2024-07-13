В Україні після 16 липня повістки будуть вручати за новими правилами.

Після 16 липня процес видачі повісток зазнає значних змін: тепер вони будуть формуватися автоматично з електронних даних і надсилатися на підпис голові Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це пише у своєму матеріалі видання Телеграф.

Це нововведення має на меті запобігти підробці повісток, яка була можлива раніше. Одним із ключових елементів є електронний цифровий підпис, що гарантує автентичність документа, що видається особою, уповноваженою на це.

Зміни також стосуються вимог до самої повістки. Тепер у ній обов'язково будуть вказані прізвище, ім'я та по батькові громадянина, дата народження, назва територіального центру, мета виклику, дата і час явки, а також реєстраційний номер та інформація про наслідки неявки.

Згідно з адвокатом Наталією Гнатик з адвокатського об’єднання "Актум", нова система також надає можливість оскаржити неправомірні випадки неявки на порядку денному в суді, якщо будь-які умови, визначені законодавством, порушено у процесі видачі або виконання повістки.

Ці зміни встановлюють нові стандарти у сфері мобілізації та роблять процес більш прозорим і надійним для усіх учасників.

У Міністерстві оборони України зазначили, що новий механізм дозволить пришвидшити процес мобілізації.

"Постанова, прийнята урядом, значно зменшить паперове навантаження на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та централізує процес друку повісток. Відтепер ТЦК зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, що суттєво спрощує та прискорює процедуру". — зазначило Міністерство оборони України на своїй сторінці в соцмережі Facebook.