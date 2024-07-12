Як приготувати молоду картоплю так, щоб смачно було навіть наступного дня – рецептом такої страви і поділилася відома фудблогерка.

У цьому рецепті молодої картоплі немає нічого зайвого. Твльки неперевершений смак, легкість у приготуванні і користь від продуктів.

Отже, для приготування молодої картоплі за рецептом, про який розповіла фудблогерка Юлія Сенич потрібні такі інгредієнти: молода картопля 1кг, цибуля 1шт, вершкове масло 70г, жирні вершки 250мл, часник 1-2 зуб., кріп.

Як смачно приготувати молоду картоплю.

Як смачно приготувати молоду картоплю.

Крок перший – картоплю відварюємо до готовності в підсоленій воді з додаванням чорного перцю горошком і лаврового листа.

Далі для заправки цибулю подрібнюємо і підсмажуємо на вершковому маслі до легкого золотистого кольору. До цибулі додаємо вершки, натираємо часник і подрібнюємо кріп. Тушкуємо соус 7-10хв і заправляємо картоплю.

«Добре перемішуємо і додаємо ще кріп, кропу багато не буває», - підкреслила кулінар.

За словами Юлії, на приготування ціє страви з молодої картоплі знадобиться близько години часу.

Нагадаємо, що молода картопля містить вітаміни групи B, A, C, PP і H, мінеральні речовини — йод, цинк, хром, фтор, калій, кальцій, магній, натрій, фосфор, хлор і сірку, а також білки та вуглеводи.

Як смачно приготувати молоду картоплю.

Як смачно приготувати молоду картоплю.

Молода картопля практично не містить жирів, а крохмалю в ній менше, ніж у старій картоплі.

В поєднанні із зеленню та часником молода картопля має ще більше користі для здоров’я. Така страва є джерелом вітамінів і мінералів, а також містить значну кількість харчових волокон.

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