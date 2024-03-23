Дотримання порад підживлення допоможе гарантувати, що ваші рослини капусти отримають необхідні поживні речовини для здорового росту.

Як запевняють досвідчені садівники, підживлення капусти після висадки у відкритий ґрунт необхідне для її правильного росту та розвитку.

Так, вони надали інструкцію, як і чим підгодовувати капусту, щоб забезпечити рясний урожай.

Перше підживлення (через 14 днів після посадки):

Використовуйте азотовмісні добрива, щоб сприяти повноцінному розвитку капусти. Варіанти включають аміачну селітру, суперфосфат, сечовину чи коров'як.

Після цього розведіть вибране добриво у воді згідно з рекомендованим дозуванням і вилийте під рослини.

Друге підживлення (на початку червня):

Воно необхідне для підтримки формування кочанів. Тут використовуйте фосфорні та калійні добрива. Чудово підійде сульфат амонію, курячий послід чи коров'як.

Потім розведіть удобрення у воді і обробіть рослини капусти.

Третє підживлення (кінець липня – початок серпня):

Так, продовжуйте вносити фосфорні та калійні добрива для підтримки росту. Хорошим вибором буде суперфосфат, нітрофоску чи коров'як.

Розведіть вибране добриво у воді та обробіть капусту.

Після цього йде вже четверте підживлення (для пізніх сортів, за три тижні до збирання врожаю):

Повторіть внесення фосфорних та калійних добрив, щоб підтримати пізнє зростання капусти. Використовуйте ті ж добрива, що і при третьому підживленні.

Розведіть вибране добриво у воді та обробіть.

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