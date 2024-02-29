Всупереч поширеній думці, що пуховики не дуже добре переносять хімчистку - прати їх у пральній машині можна.

Однак, є деякі нюанси, які слід знати перш ніж прати пуховик у домашніх умовах

Пуховики наповнені пухом або його альтернативами (наприклад, поліестеровою тканиною), важка хімчистка може зіпсувати відчуття тепла та пухнастості.

Крім того, вони надто важкі для ручного прання.

Найкраще правильно випрати пуховик у пральній машині.

Як випрати пуховик у домашніх умовах:

Перш ніж відправити пальто в прання, звільніть кишені, застебніть усі застібки-липучки і переконайтеся, що куртка застебнута повністю, щоб вона не застрягла всередині машини під час прання.

При пранні пуховика не обов'язково використовувати сітчастий мішок для прання; мало хто має досить великий мішок.

Потім видаліть хутряне або штучне оздоблення, яке може бути на пальті, оскільки їх можна чистити окремо.

Вам також потрібно обробити плями від макіяжу, олії або бруду, перш ніж відправляти куртку в прання.

І останнє, але не менш важливе: перед пранням завжди перевіряйте етикетку для догляду за порадами виробника про те, як чистити одяг.

Як прати пуховик у пральній машині?

Коли все буде готове для машини, киньте куртку окремо (або разом із ковдрою, якщо це необхідно для рівноваги).

Як випрати пуховик у домашніх умовах: найделікатніший метод

Якщо ви носите куртку регулярно, найкраще провести точкове чищення куртки.

Зимові пуховики щодо легко чистити. Протирання плями мочалкою та водою має допомогти, але ви також можете додати невелику кількість мила.

Найскладніше очищати манжети та коміри, на яких часто залишаються плями від зволожуючого крему або макіяжу.

Як випрати пуховик в домашніх умовах і зберегти запах свіжості:

Дезодорація пуховика при необхідності збереже його свіжий запах без ризику зношувати його під час прання.

Як зберігати пуховик після прання?

Відкладаючи куртку на зберігання на літо, переконайтеся, що вона повністю суха і має достатньо місця для "дихання".

Джерело: chatelaine .

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