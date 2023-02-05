Українська актриса театру та кіно Ганна Саліванчук вирішила похвалитися сміливим чином у чорній маленькій сукні з розрізом. Вона також поцікавилася, чи це нормально - носити такі відкриті вбрання в її віці?

Так, Саліванчук похвалилася фігурою у чорній маленькій сукні з вирізом спереду, доповнивши цибулю чорними ботфортами, такого ж кольору беретом та яскравим макіяжем. Укладання Саліванчук зробила на один бік, бо робить уже багато років.

"Можна так ходити в 37?" - Запитала Саліванчук в Інстаграм.

За її словами, як би вона правильно харчувалася кілька днів поспіль, але вага зовсім застигла і навіть не думає зменшуватися. Двічі на день харчування правильною їжею не дало жодної користі для схуднення, заявила Саліванчук.

«А кажуть, їж салат цілими днями і все буде прибл. Ні! Чи стрес, чи треба здавати аналізи. Бо так не чесно, п'ять днів не їм нічого, шкідливого, їм мало, після 19-го взагалі нічого. Ні солодкого, ні борошняного» - пише Саліванчук.

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