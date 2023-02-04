Деякі користувачі послуг газопостачання зіткнулися з серйозною проблемою: на рахунках попереднього постачальника в них була переплата, а в Нафтагазі виник борг — як бути в такій ситуації?

"Підкажіть, Дніпрогаз досі мені переплату не повернув, тоді як у вас виник борг. Як тепер, він спишеться за рахунок переплати Дніпрогазу?", — запитала нова користувачка у представників газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

Українцям пояснили, що наразі механізму щодо автоматичного переведення коштів між компаніями, на жаль, не існує.

"У ситуації, що склалася, ми радимо особисто звернутись до вашої попередньої газопостачальної компанії з відповідною письмовою заявою. Більш детальну інформацію щодо процесу повернення коштів та переліку необхідних документів зможе надати ваш попередній постачальник газу", — пояснили в Нафтогазі.

Також представники компанії наголосили, що згідно з законодавством України, ваш попередній постачальник не може відмовити вам у поверненні переплати.

Нагадаємо, на початку нового місяця газопостачальна компанія "Нафтогаз України" звернулася до українців щодо показань газового лічильника. Згідно з повідомленням, передати показання оператору ГРМ важливо з 1 до 5 лютого. Це потрібно для того, щоб у квитанціях були нараховані правильні об’єми спожитого газу.

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Також Politeka.net писала, що в Нафтогазі розповіли, як платити за газ менше.