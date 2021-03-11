Київська модель Альона Омович , яку прозвали українською Кардашьян, попросила вибрати між двома гарячими фото

Як повідомляє Politeka.net , відома українська модель Альона Омович опублікувала у своєму Instagram кадри нового образу і похвалилася букетом квітів. Дівчина розмістила два знімки, попросивши у фанатів допомоги.

Як видно, Альона сиділа за кермом автомобіля, демонструючи сміливу блузочку з вирізами, з якої стирчала спідня білизна. Декольте виявилося досить великим, зірка без сорому демонструвала пишні груди.

Фанати не залишилися байдужими і написали коментарі до публікації: "Кататися не навчилася, зате пофоткатися поки можна", "1 чудовий 2 казкових..класний автомобіль дивовижний букет", "Як красиво, ще", "Хороша подружка", "Твоя неймовірно красива форма тіла", "Дівчина ти просто ідеальна", "Я скучив за тобою", "Вогонь", "Ви берете його на пасажирське сидіння або на заднє сидіння?".

Ми писали, що відома модель Альона Омович влаштувала пікантну примірку топа.

Цього разу, як можна помітити, Омович опублікувала в розділі Сторі кілька невеликих роликів з примірки в кімнаті. Олена позувала в Тоненькому білому топі без спідньої білизни і світлих вільних штанях з широкою штаниною.

Нагадавши, Українська Кардашьян у спокусливій білизні залізла на столик, виблискуючи принадами.

А ще Politeka писала, що українська Кардашьян без ліфчика перевершила всі очікування, розкривши халатик.