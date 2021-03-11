Американська модель Кайлі Дженнер і сестра Кім Кардашьян у сірій сукні без бретелей показала схудлу фігуру
Після народження дочки Кайлі серйозно зайнялася своїм здоров'ям і припинила їсти все підряд. В цілому дівчина скинула більше п'ятнадцяти кілограмів і тепер всіляко підкреслює свою привабливість завдяки стильним вбранням.
Цей раз не був винятком: красуня одягла тонку сукню з оригінальним дизайном. Приталений наряд без бретелей і принтів вдало підкреслив тонку талію Кайлі і її пишний бюст.
Причому декольте виявилося настільки відкритим, що велика частина грудей дівчини залишилася непристойно відкритою. Тимчасово пофарбовані локони спеціальною фарбою перетворили Дженнер в кокетливу модель з вишневим кольором волосся. А мінімум прикрас і макіяж з акцентом на губи зробив цибулю зірки ідеальним варіантом для вечірнього виходу в світ.
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До цього Кайлі показала стилньий образ з нюдовою білизною. Крім того, форми знаменитість підкреслила облягаючими джинсами і бездоганним макіяжем.
Фотографії модель вирішила ніяк не підписувати, проте її шанувальники буквально «зійшли з розуму» від побаченої краси.
"Виглядаєш як десерт», «це справжня пожежа», «Ти виглядаєш, як вишенька на торті», «яка ж ти класна», «неймовірно красива», «Божественна», "справжня чарівниця – твій найкращий наряд", – пишуть вони.
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