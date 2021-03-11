Переможниця "Холостяк-10" з Максом Михайлюком Даша Ульянова показала, як старанно готується до літнього сезону

Кілька тижнів тому переможниця шоу «Холостяк» розповіла, як набрала зайві кілограми. При цьому Даша була дуже засмучена, але її зневіра не тривала довго, адже дівчина взяла себе в руки і почала швидко відновлювати свою форму.

Тепер Даша не тільки старанно займається в залі, але ще і показує, як проходять її заняття і як вона худне в цілому. Кожен день Ульянова показує зв'язки з тренувань, які їй подобаються найбільше і частини тих вправ, які вона не любить.

"Дівчатка, ну як самопочуття?"- запитала Даша під фото.

Бажаючи отримати ідеальну фігуру, професійна гімнастка не щадить себе і під наглядом тренера робить всі вправи. Не обійшлося і без тренувань на»форми, як у Кім". Демонструючи шматочок із занять, Даша похвалилася підкачаними сідницями.

До цього 24-річна красуня опублікувала свіже фото на своїй сторінці в Instagram. Ульянова позувала в світлому піджаку, який вона скинула з одного плеча, оголивши при цьому частково груди.

"Любити і бути коханою. Це не розділимо" «» і те і інше навіщо вибирати, одне без іншого не вийде«, " Ой і те і те погано. Потрібно шукати варіант коли це взаємно", «якщо жінка не буде любити, а тільки приймати - то це не на довго! Рано чи пізно вона піде, тому як полюбить", - пишуть в коментарях.

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