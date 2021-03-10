Народна артистка РРФСР, композитор і співачка Людмила Лядова померла в лікарні в Москві

Про це в середу, 10 березня, повідомив друг сім'ї Віктор Дворовенко.

За його словами, про смерть артистки стало відомо рано вранці. Цю інформацію підтвердила і колишня помічниця Лядової Галина Горбенко.

Людмилі Лядовій було 95 років.

В кінці лютого артистку госпіталізували з COVID-19, вона перебувала в реанімації. Нещодавно представник Лядової Віталій Мірошников повідомляв, що вона пішла на поправку: почала розмовляти, стала більш активною, у неї з'явився апетит, але лікарі виявилися безсилі.

Лядова народилася 29 березня 1925 року в Єкатеринбурзі, в 1948 році закінчила Уральську консерваторію, а в 1951-му була прийнята до Спілки композиторів СРСР. Вона написала музику більш ніж до 800 пісень. Зокрема, широку популярність отримали "Старий марш" на вірші Михайла Владимова, "Барабан" на вірші Ігоря Шаферана і "Ай-люлі" співачки Тамари Міансарової.



Пісні Людмили Лядової виконували: Марія Бієшу, Юрій Богатіков, Зара Долуханова, Людмила Зикіна, Йосип Кобзон, Тамара Міансарова, Олена Образцова, Едіта П'єха, Бела Руденко, Гасим Халілов, Нінель Ткаченко, Валентина Толкунова, Леонід Утьосов ( «Она о нём печалится» ), Едуард Хіль, Михайло Чуєв, Клавдія Шульженко («Когда-нибудь», «Сердечная песня», «Женщина»).

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