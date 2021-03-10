Відома модель і молодша сестра Кім Кардашьян Кайлі Дженнер показала пишну фігуру в костюмі з незвичайним дизайном

Останнім часом Кайлі все частіше демонструє нові палкі образи, якими захоплюються мільйони фанатів. Вся справа в тому, що дівчина не тільки не приховує фігуру, але і вміє вигідно підкреслити достоїнства в цілому.

Як правило, Кайлі вибирає одяг в пастельних тонах або наряди з незвичайним принтом. Незмінний акцент на сідницях або бюсті робить Дженнер з кожним разом все популярнішим, адже тонка талія при таких формах виглядає дуже незвично.

Довгі чорні локони Кайлі залишила розпущеним, а акцент на обличчі і зовсім не робила, адже хотіла підкреслити саме тіло, обтягнуте тканиною модного комбінезона.

"ти можеш дивитися, але не чіпай; я просто хочу нагадати вам: любіть себе. Дуже легко забути, наскільки ти особливий; улюблена фаворитка; дозволь мені доторкнутися до тебе; Сонячна дівчина😍; приголомшливо!; Можу я помацати, будь ласка; Королева Кайлі 👸; Королева Голлівуду 🔥», - відповідають шанувальники.

До цього модель Кайлі Дженнер показала себе з подружкою. Поруч можна побачити подружку Дженнер, що була в червоно-білому купальнику. Зірка доповнила образ окулярами і теж розвернулася спиною, демонструючи п'яту точку.

"Друга редакція-моя улюблена", "які ви блискучі", "другий – легендарний образ", "ви робите кращі правки", "одна краше інший", "загорніть чорненьку з собою", "Краща з Кардашьян", - відповіли фанати.

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