Модель білизни і купальників Анастасія Квітко, яку називають "російської Кардашьян", часто забуває про скромність на зйомках

Дівчина займається моделінгом вже більше восьми років, тому звикла до різних коментарів на свою адресу. Так як при низькому зростанні вона важить більше 70 кілограм і відмовляється худнути, а її талія неприродно тонка, в Instagram часто помічають, що форми Анастасії – всього лише заслуга хірурга.

Дівчина все заперечує, хоча в мережі є фото Квітко в підлітковому віці, на яких її бюст зовсім не шостого розміру, а сідниці зовсім не схожі на форми Кім Кардашьян. Проте, свою хвилю слави Настя все ж отримала.

Тепер дівчина ледь не щодня показує в мережі різні знімки зі своїми модними образами і вражає зовнішністю на пляжі. На фан-акаунті представили кадр, на якому дівчина позувала в білій сукні з глибоким декольте і вирізах на талії.

Ось що відзначають в мережі шанувальники: "Ти виглядаєш приголомшливо і сексуально;

"Так гаряче; Te ves hermosa ❤️😍; реальність елегантності і краси; Супер чудово. 😘 ; З Днем жінки!; Доброго ранку чи ночі? Ви завжди прекрасні; приголомшливо красивий мед; 🔥 дуже красиво; мені це подобається; 😍 дуууже красиво!!; Дуже невинна мила дівчина; виглядає добре і елегантно. Обожнюю ці ноги".

Так як дівчина займається в основному рекламою білизни і купальників, її образи виглядають дещо пікантно.

Зокрема, раніше Анастасія вирішила надіти чорний боді без принтів і прикрас, а також доповнила наряд лаковими ботфортами і таким же чорним лаковим плащем, який навмисно розкрила. Як можна помітити, в зухвалому вигляді Квітко відчувала себе більш ніж впевнено.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні.

Як Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою " Кім " у відвертому купальнику.

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах.