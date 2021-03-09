Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, показала себе і розповіла про іноземне

На фото дівчина здалася в обтягуючому платті, яке ідеально підкреслило фігуру у вигляді пісочного годинника. Волосся Гюль залишила розпущеним, а зробила акцент на розкішних сідниць, які виглядали в такому вбранні ідеально. Бахарі сиділа в ресторані за столиком, тому доповнила свій образ яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Якщо це не іноземний, це нудно", - написала дівчина під фотографією.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чудова", "так чудово", "Така неймовірно красива мила", "заворожуюче", "ти дуже красива", " Ага .. у неї є варіанти", "красива і сексуальна королева", "мила і мила чудова красуня", "казковий барвник", "Прекрасна моє життя", "Мила дівчина".

Ми писали, що популярна модель Гюль Бахарі помилувалася собою в новому вбранні.

Відома модель в білій сукні цього разу відкинула скромність і пристойності заради ефектного кадру на терасі. Вся справа в тому, що плаття Гюль виглядає більш ніж провокативно – величезних розмірів розріз на стегнах до самого верху був з'єднаний лише тонкими мотузочками.

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