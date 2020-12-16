У Запорізькій області сталася жахлива смертельна ДТП

ДТП сталася ще 14 грудня приблизно о 16:20 на автодорозі "Кам'янка-Дніпровська – Велика Білозерка – Веселе" біля села Заповітне, повідомили у відділі комунікації поліції в області.

Попередньо встановлено, що 23-річний водій авто "ВАЗ 2108" виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з "ВАЗ-2109", яке коштувало життя дитині.

За кермом другого "ВАЗ-2109" перебував 29–річний чоловік, а в салоні - його пасажирка 28 років з дитиною. 5-річна дівчинка отримала травми, від яких померла вже в лікарні, шансів вижити у неї не було.

У лікарню також були госпіталізовані і обидва водії, а також дві пасажирки. Інші постраждалі відбулися травмами різного ступеня тяжкості.

Судячи зі знімка, який був наданий поліцією, капоти машин перетворилися в гору металу, на асфальті всюди валяються шматки авто.

Поліція порушила кримінальну справу за статтею, що передбачає відповідальність - 3-8 років в'язниці. Наразі причини та обставини аварії встановлюються в рамках розслідування кримінального провадження.

Крім того, правоохоронці просять людей, які могли бути очевидцями аварії, повідомити будь-які подробиці за телефонами: (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 або "102".

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.