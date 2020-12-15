У Дніпрі склалася критична ситуація із захворюваністю коронавірусом

У реанімації медзакладу немає місць, а нові хворі надходять щодня. Про це написав на своїй сторінці у Facebook головний лікар обласної лікарні Мечникова в Дніпрі Сергій Риженко.

Він додав, що судячи зі світової статистики, від COVID-19 помирає кожен 45-й заражений. Всього за рік з 72 млн хворих загинуло понад 1,5 млн.

"У Мечниківському ковід-центрі не буває менше ста пацієнтів. Цифри постійно змінюються - надходять, виписуються, і, на жаль, вмирають вкрай важкі, з тотальним ураженням легенів", – написав він.

Він також додав, що в Мечникова не буває ні дня, щоб не привозили пацієнтів, а в реанімації - щоб не надійшли важкі хворі, у лікарів немає і дня перепочинку.



"Коли закінчиться пандемія, сказати не може ніхто. Реанімація. Як і раніше жодного вільного місця. Лікарі постійно перевіряють показання моніторів, змінюють тактику в лікуванні. Тут навіть найменше поліпшення дає надію. Дуже важливо не допустити, щоб новорічні свята стали марафоном передачі коронавірусу", – зазначив медик.

Нагадаємо, що станом на ранок вівторка, 15 грудня, в Україні офіційно підтверджено 909 082 випадків коронавірусної інфекції. З них 8 416 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 15 480 осіб (+233 за добу), а 522 868 пацієнтів (+16 150 за добу) повністю перемогли хворобу.

Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.

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