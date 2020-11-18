Помер директор підприємства "Східвугілля", яке контролювало всі шахти в "ЛНР"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Новини Донбасу".
Так, в окупованому Луганську помер Володимир Шатохін - директор підприємства "Східвугілля", під контролем якого були всі шахти в "ЛНР".
Про причини смерті Шатохіна не повідомляється, однак, за даними автора місцевої газети "XXI століття" Артема Порвіна, в нього була пневмонія.
Відомо, що Шатохіну було 52 роки. Він був кавалером знаків "Шахтарська слава" і "Шахтарська доблесть", "Заслужений шахтар України".
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Шатохін народився 19 листопада 1968 року в Антрациті Луганської області. З 2007 по 2009 роки він керував шахтами імені Фрунзе, імені Вахрушева, а також очолював дирекцію з виробництва об'єднання "Ровенькиантрацит". З квітня 2013 року він був директором шахтоуправління "Ясеновська ДТЕК Ровенькиантрацит".
У 2018 році Шатохін керував структурним підрозділом "Ровенькиантрацит", а у квітні 2020 року він очолив "Східвугілля".
Навесні окупанти "ЛНР" в рамках "реогрганізаціі" створили підприємство "Східвугілля", куди увійшли всі діючі шахти і супутні підприємства.
Раніше повідомлялось, що в окупованій Макіївці страйкують працівники металургійного заводу через величезні борги по зарплатах. При цьому подібне відбувається з промисловістю по всій "ДНР". У Макіївці вже зупинилася остання доменна піч. Робочі місцевого металургійного заводу влаштовують акції протесту, вимагаючи виплат боргів по зарплатах.
Також раніше повідомлялося, що в "ЛНР" спостерігається масова "ліквідація" місцевих "офіцерів". Зокрема, за останні два тижні загинуло 45 сепаратистів. Основними причинами смертей ставали ДТП, самогубства, загострення захворювань і т.д.
Нагадаємо, жителі "ДНР" просять Пушиліна випустити їх в Україну.
Як повідомляла Politeka, мешканка ОРДЛО наїлася "руського миру" і замарила Україною.
Також Politeka писала, що один з командирів "ЛНР" переїхав до Києва.