Помер директор підприємства "Східвугілля", яке контролювало всі шахти в "ЛНР"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Новини Донбасу".

Так, в окупованому Луганську помер Володимир Шатохін - директор підприємства "Східвугілля", під контролем якого були всі шахти в "ЛНР".

Про причини смерті Шатохіна не повідомляється, однак, за даними автора місцевої газети "XXI століття" Артема Порвіна, в нього була пневмонія.

Відомо, що Шатохіну було 52 роки. Він був кавалером знаків "Шахтарська слава" і "Шахтарська доблесть", "Заслужений шахтар України".

Шатохін народився 19 листопада 1968 року в Антрациті Луганської області. З 2007 по 2009 роки він керував шахтами імені Фрунзе, імені Вахрушева, а також очолював дирекцію з виробництва об'єднання "Ровенькиантрацит". З квітня 2013 року він був директором шахтоуправління "Ясеновська ДТЕК Ровенькиантрацит".

У 2018 році Шатохін керував структурним підрозділом "Ровенькиантрацит", а у квітні 2020 року він очолив "Східвугілля".

Навесні окупанти "ЛНР" в рамках "реогрганізаціі" створили підприємство "Східвугілля", куди увійшли всі діючі шахти і супутні підприємства.

Раніше повідомлялось, що в окупованій Макіївці страйкують працівники металургійного заводу через величезні борги по зарплатах. При цьому подібне відбувається з промисловістю по всій "ДНР". У Макіївці вже зупинилася остання доменна піч. Робочі місцевого металургійного заводу влаштовують акції протесту, вимагаючи виплат боргів по зарплатах.

Також раніше повідомлялося, що в "ЛНР" спостерігається масова "ліквідація" місцевих "офіцерів". Зокрема, за останні два тижні загинуло 45 сепаратистів. Основними причинами смертей ставали ДТП, самогубства, загострення захворювань і т.д.

Нагадаємо, жителі "ДНР" просять Пушиліна випустити їх в Україну.

Як повідомляла Politeka, мешканка ОРДЛО наїлася "руського миру" і замарила Україною.

Також Politeka писала, що один з командирів "ЛНР" переїхав до Києва.