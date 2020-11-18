У Білгородській області в селищі Волоконівка відремонтований місяць тому підвісний міста провис, а його нижня частина опинилася у воді

Однак замість того, щоб називати речі своїми іменами і сказати, що міст обвалився, журналісти росЗМІ написали, що він "занурився" у воду. На цей момент звернув увагу блогер Vitauskas.

"Глосарій російського новояза. Повторюємо і вчимо нове. Вибух – хлопок. Пожежа – задимлення. Потоп – підтоплення. Спад – негативне зростання. Обвал – занурення", – підписав скрін він скрін новини у своєму телеграм-каналі.

Зазначимо, що буквально 18 листопада росЗМІ облетіла новина про те, що в Приамур'ї на суднобудівному заводі в результаті вибуху в одному з цехів постраждали чотири людини, три з яких опинилися в лікарні, причому жінка, працівниця підприємства, зараз у реанімації. Журналісти назвали інцидент "хлопком", а губернатору Амурського краю Василю Орлову в Instagram користувачі написали чимало коментарів на тему цього самого "хлопка":

"👏хтось в долоньки ляснув. Троє постраждали. Красиве формулювання – хлопок. Охорона праці на висоті...", "Який ще хлопок? Що за абсурд? Речі потрібно називати своїми іменами!!! Вибух стався, вибух! Але за новими установками не прийнято вибух вибухом називати, тому все навколо хлопає», «Новояз, що ви хочете», «Хлопок, негативне зростання... Ох уже цей чиновницький сленг. Називайте речі своїми іменами, політкоректні ви наші".

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