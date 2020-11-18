У Росії з'явився сильний конкурент на ринку поставок газу в Італію, що загрожує не тільки величезними збитками

Зокрема, ЄС почали постачати азербайджанський газ через Трансадріатичний трубопровід (TAP) в обхід Росії. Чотири з половиною роки знадобилося, щоб побудувати ТАР, а 15 листопада вже почали постачати газ в європейські країни, передає DW.

Він прокладений від кордону Туреччини через Грецію, Албанію та Адріатичне море до Італії. Тобто побудований через коридор, що йде в обхід РФ з Азербайджану через Грузію і по всій території Туреччини.

Італія є найбільшим після Німеччини ринком збуту російського газу, але тепер у "Газпрому" з'явився новий сильний конкурент. Він може позбавити "Газпрому" третини продажів.

У 2019 році Італія купила у "Газпрому" 22,1 млрд кубометрів, але вже в наступному році ця країна може отримати по Південному газовому коридору близько 7-8 млрд азербайджанського газу.

"Попит на газ на італійському ринку виявиться в 2021 році з великою часткою ймовірності нижче, ніж він був в 2019 році. Але навіть якщо "Газпрому" вдасться більш – менш зберегти обсяги продажів: розраховувати після здачі в експлуатацію TAP на їх істотне збільшення в Італії і на значне зростання цін, мабуть, вже не слід", - зазначили журналісти.

Нагадаємо, у Європі знайшли заміну "Північному потоку-2", в російському газі немає потреби.

Як писала Politeka, "Північний потік-2" повністю провалився, в РФ повідомили про головні прорахунки.

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