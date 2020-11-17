Лікарні можуть зіткнутися з необхідністю медичного сортування в середині грудня, Україну в цьому випадку може врятувати лише локдаун

Таку думку в Обозревателю висловила народний депутат України, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Вона уточнила, що в Україні варто вводити повний локдаун з двома застереженнями.

За словами нардепа, термін введення локдауна слід визначати, виходячи зі статистики захворюваності коронавірусом.

"Якщо і далі кількість буде рости, то, напевно, у нас не буде іншого виходу, крім того, щоб ввести локдаун. І очевидно, що цей момент не так далеко. Міністр Степанов говорив про те, що в середині грудня лікарні просто не зможуть приймати пацієнтів і треба буде робити "медичне сортування", – нагадала Кравчук.

Вона повідомила про те, що Верховна Рада планує прийняти додаткову постанову, в якій уряду буде рекомендовано попереджати про будь-які карантинні обмежувальні заходи не пізніше, ніж за 7 днів до їх впровадження.

Кравчук також виступає за те, щоб Уряд передбачив певні компенсаторні механізми для бізнесів, які будуть змушені припинити роботу на період локдауну.

Вона уточнила, що у фракції готують лист на ім'я прем'єр-міністра України з тематичними пропозиціями.

Нагадаємо, що журналіст Юрій Романенко вважає, що карантин вихідного дня не має сенсу.

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