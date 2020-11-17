Лікарні можуть зіткнутися з необхідністю медичного сортування в середині грудня, Україну в цьому випадку може врятувати лише локдаун

Таку думку в Обозревателю висловила народний депутат України, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Вона уточнила, що в Україні варто вводити повний локдаун з двома застереженнями.

За словами нардепа, термін введення локдауна слід визначати, виходячи зі статистики захворюваності коронавірусом.

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"Якщо і далі кількість буде рости, то, напевно, у нас не буде іншого виходу, крім того, щоб ввести локдаун. І очевидно, що цей момент не так далеко. Міністр Степанов говорив про те, що в середині грудня лікарні просто не зможуть приймати пацієнтів і треба буде робити "медичне сортування", – нагадала Кравчук.

Вона повідомила про те, що Верховна Рада планує прийняти додаткову постанову, в якій уряду буде рекомендовано попереджати про будь-які карантинні обмежувальні заходи не пізніше, ніж за 7 днів до їх впровадження.

коронавірус, маски, медики

Кравчук також виступає за те, щоб Уряд передбачив певні компенсаторні механізми для бізнесів, які будуть змушені припинити роботу на період локдауну.

Вона уточнила, що у фракції готують лист на ім'я прем'єр-міністра України з тематичними пропозиціями.

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