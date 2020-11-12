Російська Федерація може розгорнути ядерну зброю в Криму
Як передає Politeka.net, про це передавати в прес-службі постійного представництва України при ООН у Facebok.
"Перетворення Криму у величезну військову базу може вказувати на можливість розміщення ядерного потенціалу на окупованому півострові, тим самим підриваючи без'ядерний статус України. Це потрібно негайно змінити", - йдеться в повідомленні представництва.
Заступник постійного представника України в ООН Юрій Вітренко підкреслив, що необдумані спроби Росії взяти під контроль ядерні об'єкти і матеріали, розміщені на території анексованого Криму, суперечать міжнародному праву і Статуту МАГАТ.
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За його словами, країна-агресор ще не розміщувала на півострові подібне озброєння, але це може статися в найближчому майбутньому.
"Те, що там може бути ядерна зброя – такого підтвердження остаточного у нас немає. Але те, що це може статися найближчим часом, ми чітко усвідомлюємо", - зазначив Данилов.
Також ми повідомляли, що в Генеральному штабі Російської Федерації не виключають застосування ядерної зброї проти противників.
Його вони обіцяють використовувати "при будь-якій ракетній атаці". В Міноборони РФ зазначили, що головна умова буде пов'язана з надходженням достовірної інформації про запуск балістичних ракет, які спрямовані на територію РФ або її союзників.
Нагадаємо, Росія застосувала небезпечну зброю в космосі, США готує відповідь.
Як повідомила Politeka, армія РФ привела в бойову готовність війська в Криму і привезла зброю.
Також Politeka писала, що бойовики Путіна застосували на Донбасі нову зброю.