У розпал пандемії китайського вірусу у Росії вирішили розіграти похорони

Про намір розіграти право на послуги з утримання, експлуатації та поховання на 43 кладовищах заявила влада Санкт-Петербурга, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

"Комітет з промислової політики, інновацій і торгівлі Петербурга, який курирує ритуальні послуги, підготував проект розпорядження про конкурс, на якому розіграють право укладення договору на виконання робіт і послуг з утримання та експлуатації кладовищ, надання ритуальних та інших послуг на 43 міських кладовищах", – йдеться в публікації.

На цю новину вже звернули увагу в мережі. Так, блогер Մιtαuskαs супроводив скрін новини іронічним коментарем:

"Хороший конкурс і призи цікаві! Відмінний подарунок і незабутні враження до новорічних свят для жителів наддержави проривів! Америка, заздри мовчки!".

"Знаючи Пітер, а чи точно одну людину будуть на одному кладовищі ховати?", "Конкурси, змагання, спартакіади!... Вміють же люди жити не нудьгуючи", "Хороший конкурс, втім, треба хе*рити цю індустрію, спалювати і без місця... Якщо мій труп винесуть на смітник, а я заповідаю це зробити, то нехай всі йдуть на**й", – пишуть під публікацією.

Крім того, користувачі поділилися скрінами новин "по темі". Наприклад, одна з них – про конкурс на швидкісне копання могил, який перенесли з Омська в Новосибірськ.

Нагадаємо, фото останнього притулку росіян на Донбасі з'явилися в мережі.

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