Росії потрібно припинити постачання газу до Європи

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив російський депутат Володимир Жириновський на своєму Telegram-каналі.



За його словами, без газу досі 150 тисяч населених пунктів Росії.

"Це просто знущання з російського народу. Росіяни Другу світову війну виграли, але досі мільйони без газу живуть. При цьому всі околиці газом забезпечені. Я народився в Казахстані, так там в уже 1950-і була 100-відсоткова газифікація. А в Росії досі немає. Ми газ в Європу женемо, а мільйони росіян його не отримують. Всі північні потоки в Європу потрібно закрити, поки росіяни не отримають газ!",- запропонував російський депутат.

Жириновський також зазначив, що ситуація в РФ стає парадоксальною.



"Росія загадкова країна: видобуваємо нафту, торгуємо з усім світом. Але тільки у нас на внутрішньому ринку: Нафта дорога-бензин дорогий, Нафта – дешева, бензин все одно дорогий", - обурився російський політик.





Раніше ми повідомляли, що Жириновський зробив черговий випад у бік України.

За його словами, українці - це "росіяни, які воюють з росіянами".

"Ленін, Сталін і Хрущов самі зліпили таку Україну. Тепер стоїть величезна країна поруч з нами. Вона ворог для нас! Там все вороже! Там вже виросли діти, які нас вважають гіршими за німців. І готові вбивати росіяни росіян! Це все було закладено в програму", - заявив Жириновський.

Нагадаємо, що Жириновський у нападі істерики "зменшив" Україну до трьох міст

Як повідомляла Politeka, Жириновський знайшов винних усіх бід Росії в Україні і поплатився.

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