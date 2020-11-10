Як передає Politeka.net, спогадами Віталій Падалка поділився на своїй сторінці у Facebook.
"Ось десь в таку погоду, як зараз (дощик, холодно, слава Богу-вітру Немає), нас школярами посилали в колгосп збирати буряк. А одного разу навіть в мороз повезли, і ми той буряк вирубували з мерзлої землі", - згадав чоловік.
Раніше ми повідомляли, що Михайло Горбачов не виключив відновлення СРСР.
Відповідаючи на запитання журналіста, про можливий сценарій реінкарнації СРСР колишній політик зазначив, що для цього буде потрібно дуже багато часу.
"На це відповість хід історії, а я такими справами не займаюся. Дуже складно йдуть процеси об'єднавчі, що не роблять — ніяк не виходить. Навіть Європа, у нас же зараз є об'єднання Європейські. Дуже складне питання об'єднавче", - зазначив Горбачов.
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