Українець згадав, як при колгоспах в СРСР працювали діти



Як передає Як передає Politeka.net , спогадами Віталій Падалка поділився на своїй сторінці у Facebook.



"Ось десь в таку погоду, як зараз (дощик, холодно, слава Богу-вітру Немає), нас школярами посилали в колгосп збирати буряк. А одного разу навіть в мороз повезли, і ми той буряк вирубували з мерзлої землі", - згадав чоловік.

За його словами, в той час це було звично і сприймалося як годиться.





"Іноді нас для цього трудового подвигу знімали з уроків, а іноді ми їхали в неділю.

Єдиною підставою не їхати була медична довідка про хворобу. Цукор, зроблений з тих буряків був, Якщо мені пам'ять не зраджує, по 78 коп/кг. це за нинішніх цінах приблизно 78 грн/кг. нагадаю, що зараз в гіпермаркетах цукор по 17 грн/кг.", - поділився Падалка.