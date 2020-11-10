Українець згадав, як при колгоспах в СРСР працювали діти

Як передає Politeka.net, спогадами Віталій Падалка поділився на своїй сторінці у Facebook.

"Ось десь в таку погоду, як зараз (дощик, холодно, слава Богу-вітру Немає), нас школярами посилали в колгосп збирати буряк. А одного разу навіть в мороз повезли, і ми той буряк вирубували з мерзлої землі", - згадав чоловік.

За його словами, в той час це було звично і сприймалося як годиться.

"Іноді нас для цього трудового подвигу знімали з уроків, а іноді ми їхали в неділю.
Єдиною підставою не їхати була медична довідка про хворобу. Цукор, зроблений з тих буряків був, Якщо мені пам'ять не зраджує, по 78 коп/кг. це за нинішніх цінах приблизно 78 грн/кг. нагадаю, що зараз в гіпермаркетах цукор по 17 грн/кг.", - поділився Падалка.
"Гей, молодь, хто там ще при СРСР занудьгував? Давайте, буряк з землі смикати! Тим більше, погода сприяє. А потім цукор купувати по 78 грн.... і ковбасу по 220 грн/кг (в СРСР найдешевша ковбаса була 2 руб 20 коп/кг, що приблизно і відповідає нинішнім 220 грн)", - підсумував українець.

Раніше ми повідомляли, що Михайло Горбачов не виключив відновлення СРСР.

Відповідаючи на запитання журналіста, про можливий сценарій реінкарнації СРСР колишній політик зазначив, що для цього буде потрібно дуже багато часу.

"На це відповість хід історії, а я такими справами не займаюся. Дуже складно йдуть процеси об'єднавчі, що не роблять — ніяк не виходить. Навіть Європа, у нас же зараз є об'єднання Європейські. Дуже складне питання об'єднавче", - зазначив Горбачов.

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