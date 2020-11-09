РФ хоче надалі намагатися домінувати над країнами ближнього зарубіжжя, тому використовує для цього Україну

Таку заяву зробив екс-командувач збройними силами США в Європі Бен Ходжес. Крім того, він припустив, з якого напрямку можлива атака Росії на Україну, пише Крым.Реалии.

Експерт додав, щоб зупинити РФ, нашій країні потрібні власні мобільні підрозділи і розвинена транспортна інфраструктура. Адже Росія зараз створює і модернізує спеціальні загони.

За словами військового, якщо Росія зважиться на атаку, це буде "загроза відразу з декількох напрямків".

"Вони не будуть намагатися вторгнутися тільки в одному регіоні. Підуть у наступ або під приводом гуманітарної кризи в Криму (через нібито нестачу води), або для того, щоб ввести ще більше "миротворців" в Придністров'ї, або знайдуть ще якийсь привід, щоб увірватися в Білорусь", - уточнив Ходжес.

Ходжес підкреслив, що українські сухопутні війська повинні рухатися швидше, чим можуть переміщатися російські сили. Це одна з умов успішного протистояння можливому російському наступу.

"Слід звернути увагу на транспортну інфраструктуру, пересування автомобільним транспортом, перевезення залізничним транспортом, пересування по річках",- резюмував експерт.

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