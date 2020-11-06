Українські політики повинні звітувати, де лікуються від "китайського" вірусу

Як передає Politeka.net, з такою пропозицією виступив підприємець і президент ФБУ Михайло Бродський на своїй сторінці в Facebook.



Він зазначив, що не так давно "китайським" вірусом перехворіла його мама і він сам. Бродський підкреслив, що умови в медустановах не з кращих.



"У реанімаційне відділення, навіть за гроші, черга. Чоловік чекав чергу і схоже, не дочекався. Підключили до ШВЛ, але, видно, пізно", – поділився підприємець.

У зв'язку з цим він виступив з вимогою до українських політиків:



"Пропоную щоб всі політики і влада відкрито повідомляли, де вони лікували і лікують себе і своїх близьких", - зазначив Бродський.

За його словами, у влади було достатньо часу, щоб підготуватися до другої хвилі хвороби.

"Будьте прокляті і лікуйтеся, як прості люди, особливо своїх батьків (лікуєте . - ред.). Нехай почекають без кисню чергу в реанімацію або коли кисень закінчується у всьому відділенні", – написав Бродський.

Варто відзначити, що за останні дні кількість заражених "китайським" вірусів серед українців стрімко збільшується. Так, за 5-е листопада було підтверджено 9721 випадків, що є антирекордом за весь час епідемії.

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