Вірменський режисер Сарік Андреасян, який публічно посварився з Володимиром Зеленським, знову зганьбився

Нову публікацію скандальний режисер опублікував у своєму Instagram.

Так, режисер Сарік Андреасян поділився в Stories знімком російського пропагандиста Семена Пегова, який відкрито підтримує окупаційні війська РФ на Донбасі.

"Захоплений цим хлопцем. Медаль для російської військової журналістики. Яйця Пегова на груди всім, хто його критикує", - підписав Андреасян фото, на якому Пегов стоїть в окопах і тримає в руках кулемет.

Зараз Семен Пегов приїхав в Нагірний Карабах, де активно висвітлює діяльність російських військ і окупаційної влади в Арцасі.

Зазначимо, що Семен Пегов є в базі "Миротворця" в якості "провокатора" і "пособника терористів".

Нагадаємо, що режисер Сарік Андреасян раніше вибухнув звинуваченнями на адресу Володимира Зеленського і заявив, що Київ нібито поставляє Азербайджану смертоносне озброєння.

Крім цього, одіозний режисер заявив, що в української влади "руки в крові". Зеленський, у свою чергу, не забарився з відповіддю. Він попередив режисера, що російська пропаганда продовжує обмовляти на Україну, заявляючи, що Київ нібито поставляє "фосфорні бомби" на Кавказ.

"Сарік, у вас все в порядку з головою? Як можна нести таку єресь? Які фосфорні бомби? Які діти? Фосфорні бомби заборонили з часів В'єтнамської війни, про що ти говориш тут. Напиши про те, що вірмени стріляють по мирних містах поза фронт зони", "Сарік джан, а покажи ка громадськості фото з жертвами про які ти написав. Дуже цікаво подивитися. Ти ж шановна людина", " а при чому тут дружба і справедливість? Як політичне питання, що носить виключно інтернаціональний характер, пов'язане з вашими особистими взаємовідносинами, на хвилиночку, з чинним президентом України?", "Скільки ж можна всіх звинувачувати і тиснути на жалість? Ви тільки і твердите що Карабах ваш, А тепер і Крим-ваш?! Щоб до Вас ставилися по людськи, треба і самим бути людьми!",- рознесли його користувачі в коментарях.

Нагадавши, Володимир Зеленський звільняє суддів КСУ після демаршу.

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