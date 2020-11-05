Якщо Україна зважиться провести вибори на окупованих територіях Донбасу в березні 2021 року, це стане катастрофою

Таку думку на своїй сторінці в соціальній мережі фейсбук висловив журналіст і письменник, колишній політв'язень «ДНР» Станіслав Асєєв.

Він називає остаточним цвяхом у труну державності України вибори в регіоні "з патологічним страхом до всього з додатком "укр"".

При цьому, підкреслює він, питання про те, як вчинити з військовими злочинцями, теж нікуди не подівся.

"Ми дійсно сподіваємося, що за пару місяців визначимося, хто ці люди? А я скажу, як буде: вони всі виявляться бухгалтерами, які переводили папери, а на "іІоляцію" (в'язниця в "ДНР", де тримали і катували полонених, – прим.ред) нас возила не комендатура, а викликали таксі... Чи таких в лютому амністуємо, а в березні - нехай голосують?", – запитує автор.

Він упевнений, що перед виборами необхідно спочатку прийняти норму закону про перехідне правосуддя, де окреме місце має бути приділено "МДБ".

"Ці люди повинні бути назавжди позбавлені права впливати на політичне життя країни як члени структури, яка підозрюється в масових військових злочинах і злочинах проти людяності. А вже потім – пильна фільтрація на приналежність до цих злочинів кожного такого» бухгалтера", – підкреслив він.

Для цього знадобиться не менше року, впевнений Асєєв.

"Який березень 2021? Вже зараз треба усвідомити, що у нас є "МДБ" із сотнями "працівників", у нас є близько 30 тисяч "ополчення", у нас є 200 тисяч громадян з російськими паспортами, – зрештою, просто місцеві, які ненавидять нас. І дати цьому право голосу – остаточно розколоти країну. Так, вибори. Так, після кордону. Але з відстрочкою хоча б на рік, щоб остаточно не захлинутися в крові...", – підсумував колишній в'язень.

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