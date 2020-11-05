Відомий російський радіоведучий Павло Шилін помер від китайського вірусу у переповненій лікарні
Про смерть 28-річного ведучого ранкової програми GM SHOW на Радіо ENERGY й "Авторадіо" повідомляє Politeka.net з посиланням на росЗМІ.
За інформацією журналістів, Павла не стало ще 1 листопада. За словами колег, у нього чотири дні трималася висока температура.
"З двосторонньою пневмонією його відразу відправили в реанімацію. У нього діабет був, почалося ускладнення", – розповіла представник радіохолдингу "Дайджест FM" і порталу Tomsk.ru Оксана Томчак.
"Мене вже треба в дурку везти": Фреймут зробила відчайдушне зізнання про особисте життя після "Танців з зірками"
Тіна Кароль розчарувала виглядом "диньок" у сукні з бездонним декольте: "Провисли"
Розмальована Бабкіна померкла поруч із зухвалою Аллою Пугачовою в брюках: "Дві молодиці"
"Персонал у борделі": Тіна Кароль вразила максимальним безсоромством у прозорому вбранні
Шиліна лікували в коронавірусному госпіталі медико-санітарної частини №2, який був переповнений пацієнтами з COVID-19. Хвороба протікала важко, і всі спроби врятувати молоду людину виявилися безуспішними.
У ведучого залишилися дружина і трирічна дитина.
Раніше Telegram-канал Tomskpolit опублікував відео з медсанчастини №2. На кадрах видно, що навіть в коридорах госпіталю не залишилося місць під ліжка, через що деяким пацієнтам довелося погодитися на так звану "сидячу госпіталізацію", тобто розміститися на стільцях.
Тим часом в Україні оплакують відомого лікаря і вченого Фелікса Глумчера, який помер від коронавірусу на 72-му році життя. Трагічну новину 4 листопада повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці колега покійного Ольга Голубовська.
"Сьогодні на тлі коронавірусної хвороби помер видатний реаніматолог, професор Фелікс Семенович Глумчер. Розумний, професійний, сильний, прямий, самодостатній і працьовитий... Я не знаходжу слів, щоб описати його внесок у лікування важких хворих, підготовку кадрів", – написала вона.
Нагадаємо, обірвалося життя знаменитий українець.
Як повідомляла Politeka, китайський вірус забрав життя легендарного українського артиста.
Також Politeka писала, що у Харкові обірвалося життя знаменитого лікаря і вченого.