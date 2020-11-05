За його життя боролися щосили

Відомий російський радіоведучий Павло Шилін помер від китайського вірусу у переповненій лікарні

Про смерть 28-річного ведучого ранкової програми GM SHOW на Радіо ENERGY й "Авторадіо" повідомляє Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

За інформацією журналістів, Павла не стало ще 1 листопада. За словами колег, у нього чотири дні трималася висока температура.

"З двосторонньою пневмонією його відразу відправили в реанімацію. У нього діабет був, почалося ускладнення", – розповіла представник радіохолдингу "Дайджест FM" і порталу Tomsk.ru Оксана Томчак.

Шиліна лікували в коронавірусному госпіталі медико-санітарної частини №2, який був переповнений пацієнтами з COVID-19. Хвороба протікала важко, і всі спроби врятувати молоду людину виявилися безуспішними.

У ведучого залишилися дружина і трирічна дитина.

Раніше Telegram-канал Tomskpolit опублікував відео з медсанчастини №2. На кадрах видно, що навіть в коридорах госпіталю не залишилося місць під ліжка, через що деяким пацієнтам довелося погодитися на так звану "сидячу госпіталізацію", тобто розміститися на стільцях.

Тим часом в Україні оплакують відомого лікаря і вченого Фелікса Глумчера, який помер від коронавірусу на 72-му році життя. Трагічну новину 4 листопада повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці колега покійного Ольга Голубовська.

"Сьогодні на тлі коронавірусної хвороби помер видатний реаніматолог, професор Фелікс Семенович Глумчер. Розумний, професійний, сильний, прямий, самодостатній і працьовитий... Я не знаходжу слів, щоб описати його внесок у лікування важких хворих, підготовку кадрів", – написала вона.

Нагадаємо, обірвалося життя знаменитий українець.

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