Президент Росії Володимир Путін "вигадав" собі нову довічну посаду

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".

Так, глава Кремля придумав собі довічну посаду, яку він зможе обіймати після закінчення свого президентства.

Зокрема, глава РФ вніс на розгляд Держдуми проєкт закону, який дозволить йому після закінчення терміну повноважень довічно входити до складу Ради Федерації.

Відповідний документ був офіційно опублікований на сайті російського парламенту. Проєкт закону планують прийняти в рамках розвитку поправок до Конституції РФ.

Експерти не сумніваються, що російські парламентарі одностайно підтримають пропозицію Путіна. В тексті документу зазначається, що його дія поширюється не тільки на Путіна, але і на попередніх президентів. Оскільки з живих російських президентів, крім Путіна, залишився тільки Медведєв, на нього цей закон також буде поширюватись. Тепер і Медведєв зможе довічно "сидіти" в Раді Федерації.

Як відомо, Дмитро Медведєв був президентом РФ з травня 2008 до травня 2012 року.

Президент також може призначити до складу Ради Федерації 30 представників на шестирічний термін. При цьому у президента буде право призначити до семи з них на довічний термін.

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