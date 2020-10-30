У МЗС України висловили ноту протесту у зв'язку з прибуттям російського гумконвою на Донбас



Як передає Politeka.net, про це йдеться на сайті відомство.

Так, 29 жовтня в РФ повідомили, що направили так званий "гуманітарний конвой", у складі якого ліки та медичне обладнання.

Такі дії в українському Міністерстві закордонних справ засудили, оскільки Росія порушила умови доставки гуманітарної допомоги, які були раніше узгоджені між Україною, Росією та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста.

"Російська сторона незаконно перемістила на територію України так званий "гуманітарний конвой" для населення на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях в Донецькій і Луганській областях України", – повідомили в МЗС України.

Раніше історик Віктор Таран висловив упевненість в тому, що під виглядом «гуманітарки» росіяни переправляють озброєння бойовикам.

"Тому мені здається, використовуючи тезу про «перемир'я» - росіяни і їх найманці використовують цей час, щоб накопичити сили і перегрупуватися", - вважає історик.



За його словами, метою таких дій є майбутні провокації на фронті.

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