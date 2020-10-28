Президент Туреччини Ерджеп Ердоган подзвонив своєму російському колезі Володимиру Путіну

Під час розмови, яка відбулася 27 жовтня, російська сторона "висловила заклопотаність" ескалацією конфлікту в Карабасі, а турецький президент не обійшов увагою Сирію, де російські війська так і не дісталися до сирійсько-турецького кордону, і кризу в Лівії, передає Politeka.net з посиланням на відкриті джерела.

На думку відомого блогера Анатолія Несміяна, більш впізнаваного під ім'ям Ель Мюрід, той момент, що сторони, серед іншого, домовилися про координацію зовнішньополітичних, оборонних відомств і спецслужб двох країн, показує одне: Ердоган досяг своєї мети і став повноправним гравцем в Закавказзі. Раніше воно було зоною тільки російських інтересів.

"Тепер тут будуть вибудовуватися баланси замість колишнього домінування Кремля. Враховуючи, що Кремль зараз знаходиться в позиції відступаючого, питання полягає лише в одному – як далеко він буде змушений відступати", – міркує автор.

За його словами, у Кремля вже не вийде повернути ситуацію на колишній рівень. Позиції Росії плачевні, тому що вона "валиться вниз по всіх напрямках".

Не виключено, що після Карабаху Ердоган може взятися за Крим. Принаймні, про це свідчать його ніббито останні заяви. На думку президента Туреччини, тимчасово окупований Росією Крим по праву повинен належати його країні. Про це писало турецьке видання Haberler.

Турецький лідер переконаний, що Росія в 1783 році несправедливо відібрала Кримський півострів у Османської імперії. Отже, цю землю "потрібно повернути для прогресу сучасної Туреччини".

Нагадаємо, Росія зважилася на військову допомогу Вірменії, послані літаки.

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