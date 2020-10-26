У Росії випустили соняшникову олію під назвою "Новачок"

Фотографію продукції з назвою найсильнішої нервово-паралітичної отрути поділився у своєму Twitter блогер під ніком Репресований електрик.

"Приблизно так само забавно, як назвати духовку Бухенвальдом» – - підписав він знімок.

Напис на пляшці говорить, що у масла "особливий смак".

Кадр не залишився без уваги користувачів, як і "креативний" неймінг.

"Фермерське) натурпродукт)", "в країні д*білів дивуватися нічому не варто", "на Заході цей завод, напевно, пішов би під суд з ох**нними штрафами", "Мікрохвильовка "Камо". М'ясорубка "Заградзагін НКВС". Холодильник "Карбишев". Лійка для душу "Циклон Б". Бормашина "Доктор Менгеле"", "хворі виродки!", "Обмежена серія для розумово обмежених", "Масло для російської вати", – пишуть у коментарях.

Соняшникову олію "Новачок" холодного віджиму виробляє ульяновський підприємець Олексій Якушев. Лімітовану партію в тисячу пляшок фермер випустив у відповідь на "справу Скрипалів".

"Перша партія розійшлася в перший же день. Люди спеціально приходили на виставку, щоб купити нашу олію. Цього разу, думаю, зробимо партію побільше, але точну цифру не назву — остаточне рішення ще не прийнято", – похвалився фермер в одному зі своїх інтерв'ю.

Колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні бойовою речовиною А-234 класу "Новачок" у Солсбері 4 березня 2018 року.

Пізніше уряд Великобританії звинуватив Росію в причетності до замаху на вбивство Скрипалів і в порушенні Конвенції про заборону хімічної зброї. У Кремлі всі звинувачення спростовують досі.

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