У Вірменії хочуть відправити в Карабах "миротворців" з РФ

Вірменія готова обговорити питання введення миротворців на територію Нагірного Карабаху

Як передає Politeka з посиланням на "Інтерфакс", про це заявив глава вірменського уряду Нікол Пашинян.

Так, за його словами, "компромісом" в цьому питанні можуть стати російські "миротворці".

"Я можу сказати, що уявлення Азербайджану за складом миротворців не співпадуть з уявленнями Вірменії з цього питання. Якщо вже говорити про компроміси, тут теж компромісною версією може стати присутність російських миротворців", - зазначив Пашинян.

Крім цього, він заговорив про врахування думки інших регіональних країн, зацікавлених в деескалації конфлікту в Нагірному Карабаху.

На переконання глави вірменського уряду, поки позиція Азербайджану не зміниться, нереально говорити про дипломатичне вирішення конфлікту.

"Єреван підтримує антитерористичні дії і допускає можливість російських превентивних операцій проти бойовиків... Для Вірменії прийнятне введення миротворців", - наголосив він.

Як відомо, раніше в Держдумі заявили, що РФ готова піти на силовий прорив повітряного простору Грузії для перекидання військової допомоги Вірменії. Вже була інформація, що біля кордону Вірменії і Нагірного Карабаху з'явилися військовослужбовці з російськими прапорами.

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