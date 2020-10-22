Чим гірша економічна ситуація в Україні тим все більше громадян залишають країну в пошуках роботи, а деякі – і нового місця проживання для себе і рідних

Так, найчастіше українці відправляються на заробітки в сусідню Польщу, де офіційно зареєстровано 689 тисяч іноземців, з яких 507 тисяч – це українці, 46,2 тисячі – білоруси, 11,1 тисячі – грузини, передає Вankier.pl.

За словами глави соцстраху Польщі Гертруди Усьцінської, такого масштабного напливу заробітчан в історії країни ще не було. За її словами, кількість іноземців, застрахованих за допомогою соцстраху, впала на 10%, але потім вона почала зростати після відкриття кордону з Польщею в червні.

"Аналізуючи останні дані, ми бачимо, що ситуація стабілізувалася. У вересні ми перевищили рівень лютого. Ми вже надолужили збитки, і це позитивна новина в контексті системи соціального захисту та ринку праці", – пояснила вона.

За останні 16 років в Польщі спостерігається стійке зростання числа іноземних громадян, які живуть і працюють тут на законних підставах. З них 75% – це українці.

А ось для Естонії зростання числа заробітчан з України небажане.

"Ми не хочемо, щоб їх (заробітчан з України) стало тут занадто багато. Українці не розмовлятимуть тут естонською, вони розмовлятимуть російською. Вони будуть поповнювати російськомовне населення в Естонії. Тому ми проти цього", – заявив глава МВС цієї країни Март Хельме.

Але є й інші причини такого ставлення.

"Вони готові працювати за мізерні зарплати. Втратять роботу наші люди – й естонці, і росіяни, які не готові працювати за мізерні кошти", – підкреслив чиновник.

Нагадаємо, українська заробітчанка поїхала до Польщі і ввпала в кому.

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Також Politeka повідомляла, що будинок з українцями в Польщі перетворили на попіл.