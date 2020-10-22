Суддя-втікач Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус більше не перебуває в базі розшукуваних Інтерполом осіб
Як передає Politeka.net, про це передавати громадський діяч Олександр Ржавський на своїй сторінці в Facebook.
Цю інформацію підтвердили в Національній поліції України, підкресливши, що наші правоохоронні органи продовжують розшукувати суддю-втікача.
Ані Лорак здивувала величезним бюстом у непристойному декольте: "П'ятого розміру?"
"Нереальна!": зухвала Бузова засвітила нижню білизну, не встояла навіть "коханка" Меладзе
Трагедія в "Дизель Шоу", біль втрати не вгамувати: "Небеса завжди забирають найкращих"
Молода коханка Тарзана вирішила "добити" Наташу Корольову пікантним знімком: "Насолоджуйтеся!"
Нагадаємо, всеукраїнське опитування Зеленського, президент розкрив, що буде на виборах: "чи потрібно ввести..."
Як повідомляла Politeka, Арахамія розкрив важливий нюанс про всеукраїнське опитування Зеленського: "чому зараз? Тому що...»
Також Politeka писала, "Чи потрібно скоротити населення України до 300 депутатів": Галкін зробив скандальну пародію на Зеленського, відео