Суддя-втікач Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус більше не перебуває в базі розшукуваних Інтерполом осіб

Як передає Politeka.net, про це передавати громадський діяч Олександр Ржавський на своїй сторінці в Facebook.

"Інтерпол зняв суддю Чауса з міжнародного розшуку. Це той, який ховав хабарі в 3-х літрових банках. Заарештували, випустили під заставу, дали втекти, оголосили в розшук, зняли з розшуку, а далі буде як завжди - відновлення на роботі, компенсація. Тому що наша Феміда стара, сліпа, глуха і дуже любить гроші", - повідомив він.
 

Цю інформацію підтвердили в Національній поліції України, підкресливши, що наші правоохоронні органи продовжують розшукувати суддю-втікача.

Популярні новини зараз

Ані Лорак здивувала величезним бюстом у непристойному декольте: "П'ятого розміру?"

"Нереальна!": зухвала Бузова засвітила нижню білизну, не встояла навіть "коханка" Меладзе

Трагедія в "Дизель Шоу", біль втрати не вгамувати: "Небеса завжди забирають найкращих"

Молода коханка Тарзана вирішила "добити" Наташу Корольову пікантним знімком: "Насолоджуйтеся!"
Показати ще

Нагадаємо, суддю Дніпровського районного суду міста Києва Миколу Чауса викрили на хабарі в 150 тис. доларів. Тоді його метод зберігання хабар викликав бурхливу реакцію в суспільстві.  У нього знайшли трилітрову банку, яка була набита доларами. 