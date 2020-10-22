"Інтерпол зняв суддю Чауса з міжнародного розшуку. Це той, який ховав хабарі в 3-х літрових банках. Заарештували, випустили під заставу, дали втекти, оголосили в розшук, зняли з розшуку, а далі буде як завжди - відновлення на роботі, компенсація. Тому що наша Феміда стара, сліпа, глуха і дуже любить гроші", - повідомив він.

Нагадаємо, суддю Дніпровського районного суду міста Києва Миколу Чауса викрили на хабарі в 150 тис. доларів. Тоді його метод зберігання хабар викликав бурхливу реакцію в суспільстві. У нього знайшли трилітрову банку, яка була набита доларами.