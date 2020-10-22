Президент Росії Володимир Путін подякував акторові Стівену Сігалу за участь у роботі з відновлення популяції Байкальського омуля
Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував російський журналіст Дмитро Смирнов у Twitter.
"Стівен Сігал? Брав участь у цій акції? Передайте йому слова подяки", - заявив російський президент.
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Нагадаємо, голлівудський кіноактор Стівен Сігал, який отримав в 2016 році російське громадянство, є спеціальним представником МЗС Росії з питань російсько-американських гуманітарних зв'язків.
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