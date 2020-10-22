Президент Росії Володимир Путін подякував акторові Стівену Сігалу за участь у роботі з відновлення популяції Байкальського омуля

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував російський журналіст Дмитро Смирнов у Twitter.

"Стівен Сігал? Брав участь у цій акції? Передайте йому слова подяки", - заявив російський президент.

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Користувачів мережі така новина потішила:

"Хто, якщо не Сігал? Сігал врятує планету! Сігала в президенти!", "Років через 10-20 в західних ЗМІ напишуть:" росіяни були безсилі, вони майже вимирали, але американський актор прийшов і врятував росіян від голодної смерті. Завдяки громадянину США Байкальський омуль залишився живий, як і сама Росія! Слава країні спасителю!". Та що в західних ЗМІ, в наших же і напишуть років через двадцять: "Слава країні спасителю!"", "Не буде Сігала - не буде і Росії",  "А що, Сігал омуля сам запліднює?",- писали в мережі.
 

Нагадаємо, голлівудський кіноактор Стівен Сігал, який отримав в 2016 році російське громадянство, є спеціальним представником МЗС Росії з питань російсько-американських гуманітарних зв'язків.

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