Український боксер Іван Редкач відреагував на новину про травму Василя Ломаченка

Як передає Politeka.net, свою оцінку ситуації він озвучив на сторінці в Facebook.

За словами спортсмена, Ломаченко вчинив як мінімум негарно незважаючи на те, була у нього травма чи ні.



"Схоже більше на чисту брехню ніж чим на вагомі доводи до програшу. Очевидно, що замість того що б переглянути свій бій і працювати над помилками, Василь і його команда придумують причини і виправдання поразки", - зазначив боксер.

Редкач підкреслив, що під час тренувань перед боєм з Теофімо Лопесом травма ніяк не проявлялася.

"Василь говорив що у всіх своїх попередніх боях він не був так готовий і ніколи так не викладався, і не відчував себе на 100%. Він чітко говорить, що він відпочив рік і він себе відмінно почуває, ніяких травм немає і т. д. і т. п. брехня однозначна!",- висловився спортсмен.

"Що це...клоунада? Плювок в обличчя всьому боксу? Плювок і посмішка над фанатами? Або амбіції великого хлопчика який не слухається свого тата? Це просто цирк, хоча навіть не смішно; це низько. У будь-якому випадку, правда це чи брехня; це неповага до свого суперника, підстава своєї команди, неповага до комісії боксу штату Невада і своїм уболівальникам", - підсумував Редкач.



Нагадаємо, раніше стало відомо, що Василь Ломаченко переніс операцію на плечі. Як повідомив лікар, він сильно забив ротаторну манжету і відколів шматок хряща.

За словами медика, Ломаченко відчував дискомфорт і під час бою з Лопесом.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".