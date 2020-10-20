У США відмовились від російських апаратів штучної вентиляції легенів та утилзували їх

Про це повідомляє Politeka з посиланням на BuzzFeed.

Так, Федеральне агентство США з управління в надзвичайних ситуаціях (FEMA) утилізувало апарати штучної вентиляції легенів, які РФ надала в якості гуманітарної допомоги.

Представник FEMA розповів, що мова йде про 45 апаратів російського виробництва, які в США так і не використали через проблеми, що з ними виникли. Справа в тому, що для апаратів ШВЛ "Авента M" необхідна нетипова для Штатів електрична напруга, а адаптерів в лікарнях не було. До того ж, апарати виготовила російська компанія, яка знаходиться під американськими санкціями.

Крім того, у США побоювалися використовувати апарати, через які в Росії сталися пожежі зі смертельними наслідками.

Слід зазначити, що 1 квітня 2020 року в Росії повідомили, що в США вилетів літак Міноборони РФ з обладнанням, яке прессекретар російського президента Дмитро Пєсков назвав "допомогою гуманітарного характеру".

На наступний день у Держдепартаменті США повідомили, що США придбали у РФ необхідне для боротьби з COVID-19 медичне обладнання, в тому числі апарати ШВЛ та засоби індивідуального захисту.

Через місяць, 9 травня, в Москві у міській клінічній лікарні, де приймали пацієнтів з коронавірусом, сталася пожежа, жертвою якого стала одна людина. За даними російських ЗМІ, причиною загоряння стала несправність апарату ШВЛ.

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