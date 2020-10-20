Азербайджанський солдат повернувся додому після 27 років окупації Карабаху

Як стало відомо, збройні сили Азербайджану в ході успішної контрнаступательной операції звільнили від 27-річної окупації місто Фізулі.

Військовий Азербайджану через 27 років зміг повернутися в свій будинок. Зворушливі кадри з повернення солдата були опубліковані на Youtube-каналі видання Діалог (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Будинок він з сім'єю покинув в 90-і роки, рятуючись від агресії Вірменії. Розглядаючи будинок дитинства, солдат каже, що, коли він покидав його, дерева навколо були невеликими, а зараз вони виросли вище стін.

Користувачі зворушені почуттями військового і підтримують всіх в коментарях, хто воює за звільнення і повернення в свої рідні стіни.

"Ніхто не зрозуміє почуттів цього солдата, крім тих, хто опинився в його становищі. Удачі азербайджанцям", " Слава Україні друзі ! Я азербайджанець і від щирого серця вдячний українському народу за підтримку істини , не за підтримку нас а за підтримку істини. Адже вона за нами, ми просто хочемо свій будинок і свої землі","Слава Господу Богу, що для одного народу і країни настав момент торжества справедливості і окуповані землі повертаються в рідне лоно".

Також раніше повідомлялося, що журналісти з Баку стали свідками зустрічі вірменської жінки і двох солдатів Азербайджану під час звільнення села.

Жінка розповіла, що приїхала з Вірменії, де живуть її родичі, проте на даний момент проживає саме тут. Вона представилася солдатам і повідомила, що працює в місцевому магазині продавцем. Жінка вкрай привітно відреагувала на слова військових про те, що вони-азербайджанські солдати.

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