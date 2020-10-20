Українець розповів про симптоми китаського вірусу, які у нього були

Зокрема, на своїй сторінці в Fаcebook чоловік написав, що переніс легку форму COVID-19, проте почувався погано. І уточнив, що через 30 днів після одужання досі не відчуває смак улюбленої кави.

"Нюх не повернувся через 30 днів. Я не знаю, яка вона, ваша кава. Просто вранці п'ю солодку коричневу водичку, від якої швидко прокидаюся. І їсти не хотілося днів 10. І хребет мій "виймало", і очі "видавлювало". І кашляю досі", - описав свої симптоми Матвій.

Він зазначив, що під час лікування стежив за "червоними прапорцями" – симптоми, при яких необхідно телефонувати лікарю або викликати "швидку". Чоловік додав, що висока температура піднімалася всього кілька разів.

"Так, це вірусна хвороба, яка тебе послаблює так, що ти можеш померти від чогось іншого. Я нізащо не хочу більше так хворіти. Бережіть себе", – додав Матвий.

Також раніше повідомлялося, що український лікар Світлана Гук висловила думку, що зараженим китайським вірусом, незважаючи на "страшну статистику" і лякаючі історії в мережі, слід "включати розум" і не панікувати передчасно, поки хвороба не добралась до вас особисто.

Нагадаємо, китайський вірус в Україні завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.

Також Politeka писала, що українським лікарям видали будівельні окуляри та непридатні халати для захисту від вірусу, відео.